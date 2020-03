Coronavirus, su tv francese disgustoso video contro prodotti made in Italy, Governo Pd-M5s farà sentire sdegno? (video)

Video “satirico” disgustoso mandato in onda dalla famosa TV francese Canal + per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati dal Coronavirus. Disprezzo totale per gli autori di questa immondizia anti italiana. Che dite qualcuno del Governo o della maggioranza PD-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno.





