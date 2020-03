Migranti, ora UE parla come FdI

Ora la Ue sull’immigrazione parla come Fratelli d’Italia. Il commissario agli affari interni della Commissione Europea, la social democratica svedese, Ylva Johansson, riguardo la pressione migratoria proveniente dalla Turchia ai confini con Grecia e Bulgaria ha dichiarato: “I confini della Ue non sono aperti e non devono esserlo. Non c’è contraddizione tra difendere i nostri confini e difendere i diritti umani”. È quello che Fratelli d’Italia ha sempre provato a spiegare al PD e alla sinistra italiana. Ora che lo dice la UE capiranno?

