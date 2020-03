«Se vuoi davvero lottare per l’Italia lascia stare ‘Bella Ciao’ e le chitarre: scrivi un decreto essenziale e snello per affrontare l’emergenza coronavirus, partendo dal rinvio di tutti i pagamenti. Mentre tu condividi canzoni famiglie, imprese e lavoratori sono nel caos».

Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in risposta al ministro Gualtieri che in un tweet ha condiviso un video in cui dei cittadini tedeschi cantano ‘Bella Ciao’.

