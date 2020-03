Cura Italia, da FdI pacchetto emendamenti per estendere golden power a settori strategici

Lo scorso 5 marzo abbiamo depositato in Senato un disegno di legge per mettere al riparo dalla speculazione e dalle scalate in Borsa i settori vitali dello Stato, chiedendo esplicitamente l’estensione della golden power a banche e assicurazioni. Siamo felici che il Governo stia prendendo in considerazione proprio l’ipotesi di esercitare questo potere speciale su questi e altri settori strategici. Fratelli d’Italia ha pronto un pacchetto di emendamenti al decreto legge “Cura Italia” per mettere in campo sin da subito le opportune difese all’intero sistema produttivo e industriale: in questa fase di estrema difficoltà i pescecani della finanza sono attratti dall’odore del sangue. Abbiamo il dovere di intervenire tutti insieme per tenerli alla larga dall’Italia. Noi ci siamo.

Correlati