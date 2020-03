Coronavirus, grazie a Presidente Mattarella, a Conte porteremo idee e proposte per dare risposte a famiglie, imprese e lavoratori

Fratelli d’Italia ringrazia il Presidente della Repubblica Mattarella per la sua disponibilità e per essersi prodigato al fine di creare un clima di collaborazione tra tutte le forze politiche in questo momento così delicato per l’Italia. Questa sera al presidente del Consiglio Conte porteremo le nostre idee e le nostre proposte: il nostro obiettivo è dare risposte concrete alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori italiani, che vivono un momento estremamente difficile. Quello che chiediamo e di poter fare la nostra parte, lavorando in Parlamento da subito e ad oltranza finché sarà necessario.

