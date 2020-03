Coronavirus, proposto a Fondazione AN che soldi raccolti siano destinati a Forze dell’Ordine e Forze Armate

Ho proposto al presidente della Fondazione AN, Giuseppe Valentino, di valutare nella prossima riunione dell’esecutivo della Fondazione la possibilità di destinare una parte dei soldi raccolti con la campagna “Orgoglio Tricolore” alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine per l’acquisto di mascherine e dispositivi di protezione. Ho chiesto al senatore Ignazio La Russa di contattare i vertici dei nostri uomini e donne con le stellette e dei carabinieri, che ci hanno confermato questa urgenza. La Polizia di Stato ci ha fatto sapere invece di riuscire a ottenere in tempi brevi materiale sufficiente, che saremmo pronti ad integrare su loro richiesta. Sono certa che l’esecutivo della Fondazione condividerà l’urgenza di questa mia proposta, che si può rendere velocemente operativa anche grazie ai contatti già in corso tra via della Scrofa e dei fornitori esteri. Dopo la donazione di 500 mila euro all’ASST Papa Giovanni XIII di Bergamo, alla quale Fratelli d’Italia ha contribuito con i suoi eletti, dirigenti e simpatizzanti, vogliamo dare un altro importante segnale concreto nel contrasto all’emergenza coronavirus aiutando i nostri eroi in divisa che ogni giorno sono in trincea contro un nemico invisibile.

