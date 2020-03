Coronavirus, Meloni: Solidarietà ai sindaci costretti a gestire situazione esplosiva

Solidarietà di Fratelli d’Italia a tutti i Sindaci, chiamati a gestire una situazione esplosiva per colpa degli annunci roboanti di Conte. Il presidente del Consiglio ha fatto credere agli italiani di aver ricoperto i Comuni di miliardi di euro ma è una bugia colossale: i 4,3 miliardi annunciati ieri sera non sono altro la liquidazione anticipata del Fondo di solidarietà comunale. Una cosa già fatta a marzo 2019, senza emergenza coronavirus. Nessun intervento straordinario: parliamo di soldi già dovuti, già presenti nei bilanci comunali e impegnati dai sindaci. Un irresponsabile gioco delle tre carte fatto sulla pelle di chi è in prima linea per dare risposte ai cittadini.

