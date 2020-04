Coronavirus, Meloni: Prima domanda a Conte sarà su tempi accredito su cc soldi cassa integrazione e contributi autonomi, FdI propone 1000 euro subito a chi ne fa richiesta

La prima domanda che farò all’incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, tra poco, è la seguente: quando saranno accreditati sul conto corrente di tutti i lavoratori i soldi della cassa integrazione? E quelli del contributo per gli autonomi? Fratelli d’Italia propone di accreditare subito 1000 euro sul conto di chi ne faccia richiesta con semplice autocertificazione, perché non possiamo permetterci di perdere settimane per dare agli italiani soldi che servono a sopravvivere. Continuo a pensare sia la soluzione migliore, ma se il governo decide di non accoglierla mi aspetto che assicuri il pagamento immediato di quanto promesso.

