Coronavirus, Meloni: Governo chiude Foia e apre Task Force anti Fake News, cittadini non possono chiedere informazioni su atti pubblici ma lo Stato può tappare loro la bocca

Per l’emergenza Coronavirus il Governo chiude il “Foia”, lo strumento per la trasparenza sugli atti pubblici, e apre la “task force anti fake news”. Quindi i cittadini non possono più chiedere allo Stato informazioni sugli atti pubblici ma in compenso lo Stato può tappare la bocca ai cittadini. Solo a me tutto questo sembra inquietante?

Correlati