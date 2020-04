Coronavirus, Meloni: Chi racconta favola MES light sta mentendo agli italiani, ci attirano nella trappola per topi e tra un anno scatta la tagliola

«MES light? Solo per un anno, poi arrivano le condizioni rigide (e forse la Troika). Chi lo dice? Il numero 1 del MES in persona. Oggi sul Corriere della Sera Klaus Regling, direttore del MES, conferma quello che abbiamo denunciato in queste settimane:

“La condizionalità concordata all’inizio non cambierà durante il periodo nel quale la linea di credito è disponibile”. Poco sotto dice che sarà disponibile per un anno. Il che vuol dire che dopo un anno, mentre saremo impegnati a restituire i soldi al MES, scatteranno le rigide condizionalità. Tradotto: ci attirano nella trappola per topi e tra un anno scatta la tagliola. Chi racconta la favola del “MES light” sta mentendo agli italiani».

