Mes, Meloni: M5s esegue ordini PD e respinge OdG FdI, che vergogna (video)

Questo è il voto che si è appena tenuto in Parlamento sull’odg di Fratelli d’Italia che diceva chiaramente “l’Italia non acceda in alcun caso al Mes”. L’ordine del giorno è stato respinto, ovviamente con i voti della sinistra, ma anche con quelli del M5S che anche stavolta tradisce ed esegue gli ordini del Pd. Che vergogna.





