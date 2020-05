Fase 2, Meloni: Scandaloso multare ristoratori e gestori bar che manifestano a Milano, pazienza è finita

Ristoratori e gestori di bar manifestano civilmente in piazza a Milano nel rispetto di tutte le norme anti-contagio e del distanziamento sociale e vengono multati per aver osato farlo. È scandaloso che questa sia la risposta dello Stato a chi chiede risposte concrete perché non sa più come andare avanti, vuole tornare a lavorare e non essere costretto a licenziare i propri collaboratori. È fuori dal mondo che gente onesta e che lavora chieda aiuti a fondo perduto e ottenga in cambio multe da 400 euro. La pazienza è finita.

