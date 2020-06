Giustizia, Meloni: Parlamento voti sì a proposta FdI su riapertura dei tribunali il 30 giugno

La giustizia è un diritto essenziale che garantisce ai cittadini libertà, sicurezza e crescita. Fratelli d’Italia ha chiesto la riapertura dei tribunali il 30 giugno per evitare il rinvio di tutte le cause, civili e penali, a settembre. Dal Governo è arrivato parere favorevole al nostro emendamento presentato in Senato al decreto intercettazioni e ora ci auguriamo che venga votato da tutte le forze politiche in Parlamento. Perché senza giustizia l’Italia non riparte.

