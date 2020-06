Regionali, Meloni: Centrodestra ribadisce sua compattezza e si presenta ancora forte e coeso

Fiera di confermare ufficialmente la candidatura per la coalizione di centrodestra di Francesco Acquaroli nelle Marche e di Raffaele Fitto in Puglia. Due validi esponenti di Fratelli d’Italia con tanta esperienza e molto apprezzati sui territori, che aiuteranno gli amici marchigiani e pugliesi a liberare le loro Regioni dalle gestioni fallimentari della sinistra e a riportare un buongoverno di amministratori valevoli e competenti. Un grande in bocca al lupo anche a Luca Zaia, Stefano Caldoro, Susanna Ceccardi e Giovanni Toti: Il centrodestra ribadisce la sua compattezza e si presenta ancora una volta agli italiani forte e coeso nelle Regioni e nei Comuni. Avanti così

