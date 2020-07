Sabato prossimo, ore 10.00, saremo a Piazza del Popolo (Roma) per dare voce a milioni di italiani esasperati da questo governo di incapaci e anti-italiani. L’Italia ha bisogno di un governo di patrioti che aiuti la nostra Nazione a rialzarsi e a pensare in grande. Sarà inoltre possibile firmare, in tutte le maggiori piazze italiane, la petizione di Fratelli d’Italia per chiedere elezioni subito. Potete firmare anche online.

Questo è il link per sottoscrivere online la petizione:

https://www.fratelli-italia.it/pde5stelleacasa/

