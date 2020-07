Centrodestra, Meloni: Sabato a piazza del Popolo per raccogliere firme per votare a settembre anche per le politiche

Nella manifestazione di Piazza del Popolo di sabato 4 luglio, raccoglieremo le firme per chiedere che si possa votare in Election Day a settembre: si vota per le elezioni regionali non si è capito perché non si possa votare anche per le politiche, atteso che questo governo oggettivamente rischia di non avere più i numeri e sicuramente non ha le idee e la compattezza necessari. Nel caso in cui questo governo, come speriamo, vada a casa, per noi c’è solamente il voto perché l’Italia ha bisogno di un governo coeso, forte, che abbia la maggioranza per fare le cose coraggiose delle quali l’Italia ha bisogno.

