Manovra, Meloni: Su collaborazione sinistra mente. Vuole solo dividere centrodestra ma fallirà

Basta con le menzogne della sinistra. Una settimana fa Fratelli d’Italia ha presentato in conferenza stampa cinque priorità concrete per affrontare l’emergenza Covid. Due giorni fa, Forza Italia ha fatto esattamente la stessa cosa e ha proposto le sue ricette. Chiedo alla maggioranza una risposta precisa a questa domanda semplice: perché nessuno esponente del Pd, dei Cinquestelle o di Italia Viva ha risposto a FdI e ha detto “le valuteremo con attenzione”, come invece ha fatto il vicesegretario del Pd Orlando con FI? Le proposte di FdI sono state ignorate perché la richiesta di collaborazione non è per tutti e non è sincera: è solo uno squallido tentativo di dividere il centrodestra. La sinistra stia tranquilla: è un’operazione che non riuscirà e fallirà.

