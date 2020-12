MES, Meloni: Il famigerato fondo “salva stati” diventa “salva banche tedesche”. Parlamento sistematicamente umiliato e scavalcato dal Governo. Ai presidenti di Camera e Senato va bene?

Scavalcando con imbarazzante disinvoltura il Parlamento italiano, all’eurogruppo di ieri il Governo con il ministro Roberto Gualtieri ha dato l’ok dell’Italia alla riforma del Mes, il famigerato fondo “salva Stati” che ora diventa fondo “salva banche tedesche” (coi soldi di tutti). È normale che il Parlamento venga sistematicamente umiliato e scavalcato da questo incredibile governo? Ai presidenti di Camera e Senato va bene così? Certo non va bene a noi che contro questo schifo deciso sulla pelle degli italiani daremo battaglia. Appena un anno fa Luigi Di Maio, in qualità di ministro degli Esteri, faceva intendere che mai avrebbe firmato la modifica al trattato. Luigi, ma come fai a guardarti allo specchio?

