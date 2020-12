Dl sicurezza, Meloni: Molti paesi musulmani in nome della sharia prevedono reato di omosessualità, presenterò mozione di condanna. Spero Boldrini voti a favore

Laura Boldrini scopre che esistono Stati che prevedono la pena di morte per gli omosessuali. Meglio tardi che mai, peccato non abbia mai speso una parola per condannare i molti paesi musulmani che in nome della sharia prevedono il reato di omosessualità, a volte punito pure con la morte. Quando Fratelli d’Italia ha portato queste battaglie in Parlamento, Laura Boldrini, insieme a tutta la sinistra si è stranamente dimenticata delle battaglie per i diritti del mondo LGBT. Presenterò subito una nuova mozione di condanna di tutti gli Stati che prevedono il reato di omosessualità e la richiesta di interrompere con questi ogni accordo bilaterale di cooperazione in ambito culturale e formativo. Confido che questa volta Laura Boldrini voti a favore.

