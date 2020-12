Dpcm, Meloni: Miozzo propone di perseguire penalmente chi produce autocertificazione falsa. Mi auguro Governo non voglia dare seguito a questa proposta assurda

Il coordinatore del comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo, propone di perseguire penalmente chi produce un’autocertificazione falsa. Per Miozzo la già pesante sanzione amministrativa non è sufficiente e bisogna trascinare i cittadini davanti un giudice penale. Mi auguro che il Governo non voglia dare seguito a questa proposta assurda. Certo, ci aspettiamo ben poco da un Governo che bastona cittadini e imprese ma spalanca le porte ai clandestini che transitano da Nazione a Nazione.

