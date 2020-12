Abruzzo, Meloni: Sinistra produce mostruoso paradosso burocratico. Marsilio ha fatto la cosa giusta e noi siamo con lui contro un Governo di ottusi incompetenti

Cialtroni al Governo. Ieri il Tar ha accolto l’insensato ricorso di Conte, Speranza e Boccia contro l’ordinanza del presidente della Regione Abruzzo Marsilio, che ordinava il passaggio da zona rossa ad arancione. Sempre ieri, Speranza ha firmato una nuova ordinanza che fa passare l’Abruzzo a zona arancione ma a partire da domenica 13 dicembre. Il risultato è paradossale: l’Abruzzo ritorna zona rossa ma per un solo giorno. La sinistra produce un mostruoso paradosso burocratico e fa cambiare colore tre volte in tre giorni ad una Regione, ignorando le drammatiche conseguenze che la follia di queste scelte avrà sui cittadini, le famiglie e le imprese abruzzesi. Marco Marsilio ha fatto la cosa giusta e noi siamo dalla sua parte contro un governo di ottusi incompetenti, che blatera di dialogo e collaborazione istituzionale ma non sa nemmeno dove stanno di casa.

