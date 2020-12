Coronavirus; Piano pandemico, Meloni: Governo venga a rispondere in Parlamento

Ci fa piacere che qualcuno si sia svegliato anche nella maggioranza. È da mesi e ben prima di alcune inchieste giornalistiche che in perfetta solitudine Fratelli d’Italia sta denunciando l’assenza del Piano pandemico e i silenzi omertosi del Governo. Proprio oggi si è tenuta l’udienza al TAR del Lazio per il ricorso promosso dai deputati di FdI Bignami e Gemmato per avere il ‘Piano Segreto’ di cui parlò sulla stampa nazionale il Direttore Generale della Programmazione sanitaria al Ministero della Salute Andrea Urbani e l’Avvocatura dello Stato ha ammesso che il Piano pandemico non è mai stato aggiornato dal 2006 e che ancor oggi il Governo non ha prodotto, sulla base dell’esperienza derivante dalla pandemia, un provvedimento completo e formale. Quindi ancora oggi l’Italia non ha un piano completo e formale. A questo punto il Governo deve venire a rispondere urgentemente alle Camere per dirci con chiarezza come stanno le cose.

