Istat, Meloni: Record negativo natalità non è tra priorità di Governo nè di UE. FdI propone da tempo grande battaglia culturale per mettere al centro famiglia

Istat: nel 2019 ancora un record negativo per la natalità, 156 mila nuovi nati in meno rispetto al 2008. Preoccupanti i dati provvisori del primo semestre 2020, che registrano già un calo rispetto al 2019 e al quale si aggiungerà l’impatto devastante del Covid19. È un vero e proprio bollettino di guerra ed è desolante che nessuno ne tenga conto. La natalità non è tra le priorità del Governo Conte, non è un problema della Ue che ha un programma per qualsiasi cosa ma non per invertire i dati demografici, non è una preoccupazione dell’intellighenzia e dei grandi mezzi di comunicazione. Fratelli d’Italia propone da tempo politiche strutturali ma è necessario condurre anche una grande battaglia culturale, per rimettere la famiglia al centro della società e aiutare gli italiani a realizzare il loro desiderio di genitorialità. È una sfida epocale da cogliere perché senza figli e famiglia non c’è futuro, per la nostra Nazione e l’Europa.

