Covid, Meloni: Chi ha deciso che De Luca potesse essere vaccinato prima degli altri? Gli italiani hanno diritto di sapere

Sono trascorse 24 ore e non è arrivata ancora nessuna risposta alla semplice domanda rivolta da Fratelli d’Italia a Conte, Speranza e Arcuri: perché il presidente della Regione Campania De Luca è stato vaccinato nel Vax Day? Gli italiani hanno il diritto di sapere chi ha deciso i criteri di somministrazione del vaccino e conoscere il perché un Presidente di Regione abbia avuto la possibilità di riceverne una dose in una fase nella quale la priorità è stata assegnata ad operatori sanitari, anziani ospiti delle Rsa e categorie fragili. Chi ha deciso che il governatore potesse essere vaccinato prima di altri? Chi decide a chi vengono somministrati i vaccini e a chi no? È una scelta del Ministero della Salute, della struttura commissariale di Arcuri o è demandata ai singoli Presidenti di Regione? Domande semplici che Fratelli d’Italia porrà formalmente in un’interrogazione parlamentare e che meritano una risposta altrettanto ufficiale dal ministro Speranza. Gli italiani pretendono chiarezza, non il silenzio tombale che il Governo ha fatto calare su questa vicenda.

Correlati