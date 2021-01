Governo, Meloni: 100mila firme in meno di 24 ore. Su petizione FdI per mozione sfiducia Conte risposta popolare sorprendente

In meno di 24 ore oltre 100mila italiani hanno firmato la petizione per sostenere la nostra proposta di una mozione di sfiducia a Conte e a questo governo. Una risposta popolare sorprendente che conferma la voglia degli italiani di mandare a casa questo Esecutivo che ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza nel guidare l’Italia in un momento così difficile. Avanti così: puoi firmare anche tu cliccando su questo link:

http:// sfiduciamoilgovernoconte.it

Correlati