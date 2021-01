Covid, Meloni: Ai vari esponenti Pd e M5s piace raccontare storiella che in Italia non si può votare. Scusa per sfuggire a giudizio

Mentre ai vari esponenti del Pd e del M5S piace raccontare la storiella che in Italia non si può votare perché “sarebbe da irresponsabili” a causa della pandemia, nelle altre nazioni europee e non, le elezioni vengono programmate normalmente. Non è altro che una scusa per sfuggire al giudizio degli italiani e continuare, come se nulla fosse, a governare non avendo alcun progetto e sperperando risorse in bonus e marchette. Il Governo Conte ha fallito: è ora che vada a casa.

Correlati