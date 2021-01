Governo, Meloni: Pd e M5s stanno facendo di tutto per spostare attenzione dalle loro responsabilità su gestione emergenza. Abbiano coraggio di presentarsi al cospetto degli italiani

Pd e M5S stanno facendo di tutto per spostare l’attenzione dai loro litigi per le poltrone in piena crisi, dalle loro responsabilità sulla pessima gestione dell’emergenza e dalle continue promesse tradite.

I loro fallimenti sono sotto gli occhi di tutti. L’Italia non merita tutto questo: abbiano il coraggio e la dignità di presentarsi al cospetto degli italiani.

Correlati