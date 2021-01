Usa, Meloni: Buon lavoro a Biden, sarà mandato impegnativo in una nazione divisa. Continueremo a cooperare per affrontare sfide

Oggi il Congresso americano ha proclamato l’elezione di Joe Biden alla presidenza degli Stati Uniti. A lui rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro. Sarà il suo un mandato impegnativo, che avrà tra le priorità quella di riportare concordia in una Nazione profondamente divisa, e sarà responsabilità di tutti lavorare per riportare un clima sereno nella nazione americana. Da sempre Italia e USA sono legati da una profonda amicizia e da solidi rapporti culturali, economici. e strategici. Sono due Nazioni amiche e alleate, che sono certa continueranno a cooperare per affrontare le sfide del nostro tempo. Su queste continueremo a lavorare con l’amministrazione USA, avendo sempre come stella polare la difesa dell’interesse nazionale italiano.

