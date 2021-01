Scuola, Meloni: Grazie a FdI e Acquaroli regione Marche risponde con efficacia a problemi creati da inadeguatezza Governo

Grazie a Fratelli d’Italia e al presidente Acquaroli nelle Marche, la Regione interviene dove il Governo è incapace di arrivare e stanzia oltre 10 milioni di euro per il ritorno in classe in sicurezza degli studenti. Fondi che serviranno per dotare le classi di sanificatori e impianti di ventilazione per il ricambio dell’aria, per rimborsare gli abbonamenti ai trasporti pubblici non usufruiti dagli studenti in Dad, per erogare alle famiglie contributi per l’acquisto di strumentazione tecnologica e per sostenere le aziende di trasporto nelle tratte scolastiche. Anche questa volta il centrodestra, grazie agli assessori di Fratelli d’Italia Castelli e Baldelli, dimostra concretezza e responsabilità, rispondendo con efficacia ai problemi creati su trasporto pubblicò e edilizia scolastica dall’inadeguatezza del Governo centrale.

Correlati