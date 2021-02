Governo, Meloni: FdI vota no a fiducia, faremo opposizione patriottica

La Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia ha approvato all’unanimità la mia proposta di votare NO alla fiducia al Governo Draghi. Sono troppi i Ministri in continuità con il precedente Governo e troppo è il peso della sinistra nell’Esecutivo. Non riteniamo possibile tentare di ricostruire l’Italia con gli stessi che hanno contribuito a distruggerla. Faremo una opposizione patriottica, lavorando sempre per il bene della Nazione e votando di volta in volta i provvedimenti che riterremo utili per l’Italia.

