Covid, Meloni: Mentre imprese chiudono e ristori non arrivano, le priorità di chi è a Palazzo Chigi sono sempre le stesse

Dopo aver elargito 400mila euro per foraggiare le ricorrenze della fondazione del PCI, apprendiamo oggi dal quotidiano “La Verità” che la Presidenza del Consiglio – attraverso l’UNAR – ha pubblicato il decreto per spendere ben 350mila euro per la “Settimana di azione contro il razzismo”. E che tra le associazioni destinatarie di questi soldi ci sarebbe anche una realtà al centro di indagini della Procura bergamasca per gestione indebita di fondi pubblici per l’accoglienza. Mentre le imprese chiudono, le famiglie sono in ginocchio e i ristori non arrivano, le priorità di chi è a Palazzo Chigi sono sempre le stesse. Tutto cambia per non cambiare nulla.

