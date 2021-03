FdI, Meloni: A Reggio Emilia intollerabile abuso contro unica forza opposizione, chiederemo conto al Ministro Lamorgese

È intollerabile quello che è successo oggi a Reggio Emilia. Al termine della conferenza stampa convocata per presentare l’adesione del deputato Gianluca Vinci a Fratelli d’Italia alcuni esponenti del partito, compreso lo stesso parlamentare, sono stati ingiustamente multati con l’accusa di aver violato le norme anti-Covid. È intollerabile per una democrazia che si definisca ancor come tale che si compiano abusi di questo tipo nei confronti dell’unica forza di opposizione. Soprattutto a fronte delle immagini che vediamo tutti i giorni e che abbiamo visto in passato, nei confronti delle quali non abbiamo notizie si sia intervenuti. Tutti ricordiamo bene gli assembramenti selvaggi creati dall’ex capo del Governo Conte davanti Palazzo Chigi e in occasione di conferenze stampa improvvisate per strada. Abbiamo già annunciato un’interrogazione parlamentare e chiederemo conto direttamente al Ministro Lamorgese. Perché non vorremmo che ci fossero due pesi e due misure e che qualcuno utilizzi il potere che ha per reprimere l’opposizione.

Correlati