Fisco, Meloni: Maggioranza Draghi boccia emendamenti FdI per posticipare riscossione cartelle, Governo intervenga in extremis per esentare categorie colpite

Nessuna proroga per il pagamento delle rate 2020 relative alla rottamazione ter, dal 1° marzo il fisco torna a riscuotere. Nessuna distinzione tra chi ha perso il lavoro, chi ha un’attività danneggiata dalle restrizioni e chi invece ha mantenuto il reddito: la maggioranza che sostiene Draghi cala la mannaia e boccia gli emendamenti di Fratelli d’Italia per posticipare la riscossione. È impensabile che lo stesso Governo che obbliga alla chiusura attività come palestre, ristoranti, cinema e teatri, poi pretenda che i lavoratori di questi settori debbano mettersi in regola coi pagamenti. Tutto ciò è profondamente ingiusto: il Governo intervenga in extremis per esentare dalle prossime scadenze le categorie colpite.

