Vaccini, Meloni: Vaccinazioni a domicilio e in studi medici territoriali. Regione Marche sia esempio nazionale

La Regione Marche guidata da Francesco Acquaroli e da Fratelli d’Italia compie un altro importante passo in avanti nella lotta al Covid-19: approvato l’accordo con i medici di medicina generale per le vaccinazioni a domicilio e negli studi medici sul territorio. Una misura concreta e di buon senso per velocizzare le somministrazioni e difendere la salute dei cittadini e che mi auguro possa diventare un esempio da seguire a livello nazionale.

