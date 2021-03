Covid, Meloni: 750 mila lavoratori aspettano la cassa integrazione da ottobre. FdI presenterà interrogazione urgente su questo scandalo  

“Unimpresa” denuncia che 750 mila lavoratori dell’artigianato aspettano la cassa integrazione Covid da ottobre 2020. Sono più di cinque mesi che non ricevono un euro per colpa di “un ostacolo di natura tecnica”. È inaccettabile che la burocrazia blocchi la cassa integrazione a centinaia di migliaia di lavoratori mentre il Governo ha poteri praticamente illimitati con la scusa del Covid. Se con un DPCM chiudono le attività e impediscono agli italiani di uscire di casa, con un DPCM possono pure pagare la cassa integrazione a chi la aspetta da mesi e non sa come andare avanti. Fratelli d’Italia presenterà una interrogazione urgente su questo scandalo. Da parte mia la piena solidarietà ai lavoratori dell’Artigianato dimenticati dal Governo».

