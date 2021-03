Gionata memoria vittime mafia, Meloni: Loro idee vivono nel cuore e nella mente di chi crede in un’Italia migliore

Oggi si celebra la Giornata della memoria delle vittime di mafia, donne e uomini uccisi per aver difeso la legalità e per aver sfidato, a testa alta, la prepotenza della criminalità organizzata. Vittime innocenti, eroi italiani a cui va il nostro ricordo. Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, il Generale Dalla Chiesa, Rocco Chinnici e le tante altre vittime non vanno dimenticate nell’oblio della storia. Le loro idee vivono nel cuore e nella mente di chi crede in un’Italia migliore e più forte. Continueremo a batterci contro ogni forma di criminalità organizzata, ovunque si annidi, costi quel che costi.

