Giornata sindrome down, Meloni: FdI sarà sempre in prima linea nella battaglia per l’inclusione

Nella Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down, voglio abbracciare simbolicamente tutte le famiglie che affrontano le sfide di ogni giorno insieme ai loro figli dai bisogni speciali. Fratelli d’Italia sarà sempre in prima linea nella battaglia per l’inclusione e per fare in modo che il diritto all’istruzione e al lavoro sia sempre la priorità della politica e delle Istituzioni, ad ogni livello.

