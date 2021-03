Scuola, Meloni: Al fianco di genitori, ragazzi e insegnanti che chiedono di riaprire asili e scuole. Chiediamo al Governo di recuperare tempo perso

Fratelli d’Italia è al fianco dei genitori, dei ragazzi e degli insegnanti che sono scesi in piazza in tutta Italia per protestare contro la didattica a distanza e chiedere di riaprire asili e scuole. Surreale la risposta del ministro dell’Istruzione Bianchi, che ieri ha detto di volere una “scuola affettuosa”. Chiediamo al Governo di recuperare il tempo perso e di lavorare senza sosta per consentire che la scuola riapra il prima possibile e in sicurezza. È una priorità assoluta e Fratelli d’Italia darà come sempre il suo contributo, mettendo a disposizione del Governo le sue proposte formalizzate in Parlamento.

Correlati