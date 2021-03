FdI, Meloni: Solidarietà ad Urzì, FdI continuerà a battersi per difendere italianità Alto Adige

Piena solidarietà e vicinanza al consigliere provinciale e regionale di Fratelli d’Italia in Trentino-Alto Adige Alessandro Urzì, minacciato di morte con una lettera anonima inviata dall’Austria. Un’intimidazione ignobile che non ci spaventa: FdI continuerà a battersi in Parlamento e in ogni sede per difendere l’italianità dell’Alto Adige e tutelare gli interessi della comunità italiana che lì vive e lavora. Ci auguriamo che i responsabili di questo atto vile siano individuati il prima possibile e puniti severamente.

