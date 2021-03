Teatro, Meloni: Non possiamo dimenticare i migliaia di lavoratori dello spettacolo senza certezze da un anno (video)

Nella Giornata Mondiale del Teatro non possiamo dimenticare registi, attori, ballerini, coreografi, tecnici, tanti giovani talentuosi e decine di migliaia di lavoratori dello spettacolo che si ritrovano, a distanza di un anno, ancora senza certezze e garanzie. Teatri e cinema sono stati tra i primi a dover chiudere e probabilmente saranno tra gli ultimi a poter riaprire, nonostante fossero attività in grado di garantire il distanziamento e rispettare i protocolli di sicurezza. Non sono state cercate le soluzioni dove andavano trovate. Perché? Perché era la cosa più facile da fare. Senza quel mondo meraviglioso, fatto di gente che vive e lavora per promuovere la bellezza dell’arte e della cultura, ogni giorno muore un pezzo d’Italia.

Correlati