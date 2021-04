Terremoto L’Aquila, Meloni: Oggi l’Italia ricorda vittime. Ribadiamo impegno FdI per la ricostruzione

Sono trascorsi 12 anni dalla terribile notte del 6 aprile 2009 in cui il terremoto ha colpito con forza L’Aquila e gli abruzzesi. Ricordo come ieri la paura, il fiato sospeso, il coraggio dei soccorritori, la gioia per chi veniva estratto vivo dalle macerie, la forza degli abruzzesi e la straordinaria solidarietà che abbracciò la città. Ma soprattutto il dolore, fortissimo, per le 309 vittime. Oggi l’Italia intera ricorda ognuna di loro e si stringe alle famiglie. Il nostro cuore batte per loro, ma è ricolmo di speranza. Oggi ribadiamo l’impegno di Fratelli d’Italia, in Parlamento e ad ogni livello, per la ricostruzione. C’è ancora molto da fare, ma L’Aquila sta rinascendo giorno dopo giorno e può contare sul nostro lavoro nelle Istituzioni locali e nazionali per diventare ancor più bella e fiera di quanto non lo fosse già.

