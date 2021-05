«Grazie Matteo! Presto daremo insieme all’Italia il Governo che merita. Con buona pace di chi ci vorrebbe divisi».

Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, replicando a Matteo Salvini che in un tweet aveva detto: «Auguri Giorgia, sia per la Festa della Mamma che per il successo del tuo libro».

