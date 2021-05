UE, Meloni: Latte sintetico creato in laboratorio ultima follia, FdI continuerà battaglia contro nutriscore

Ecco l’ultima follia dell’Europa: dopo gli insetti nel cibo e il vino diluito con l’acqua arriva il latte sintetico creato in laboratorio con derivati di legumi. Non si ferma la campagna contro il made in Italy. Fratelli d’Italia continuerà la propria battaglia, in Italia e in Europa, contro il Nutriscore che rappresenta una pericolosa minaccia per il sistema agroalimentare italiano e un favore alle multinazionali della grande distribuzione.

