Immigrazione, Meloni: In Spagna schierano l’esercito e in Italia chi sperona GdF la passa liscia, che rispetto può avere l’Italia nel mondo?

Archiviazione definitiva per Carola Rackete. In Spagna viene schierato l’esercito per fermare gli sbarchi e in Italia chi sperona una motovedetta militare della Guardia di Finanza – per portare immigrati irregolari – la passa liscia. Che rispetto può avere l’Italia nel mondo se viene permesso di umiliare lo Stato in questo modo senza subire alcuna conseguenza?

