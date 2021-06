Dl sostegni bis, Meloni: Imu su casa occupata per blocco sfratti è una beffa, da FdI emendamento per porre rimedio ad assurdità

L’IMU anche per chi ha la casa occupata dal blocco degli sfratti: oltre il danno anche la beffa. Invece di sostenere i cittadini in una fase così delicata, continua l’oppressione fiscale tanto cara alla sinistra. Fratelli d’Italia ha già presentato un emendamento al dl sostegni bis per porre rimedio a questa assurdità a scapito di tanti italiani già pesantemente provati, molti dei quali percepivano da quelle case la loro unica fonte di sostentamento. Ora ci auguriamo che il Governo e la maggioranza ci diano ascolto e lo sostengano. Basta con uno Stato forte con i deboli e debole con i forti e i prepotenti.

