M5s, Meloni: Grillo porta Conte da ambasciatore cinese per fargli ricevere benedizione di Pechino

In molti si chiedono perché Grillo accompagnerà oggi Conte dall’Ambasciatore cinese. La risposta è facile: per far ricevere al prossimo capo del M5S la benedizione di Pechino. È la conferma di quello che abbiamo visto in questi anni al governo della Nazione: i grillini sono la quinta colonna del regime cinese in Italia.

