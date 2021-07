Dl Fondone, Meloni: Approvazione odg su ponte Stretto vittoria FdI, sul voto maggioranza allo sbando

Altra vittoria di Fratelli d’Italia. Approvato l’ordine del giorno di Fdi al decreto sul Fondo complementare al PNRR per impegnare il Governo Draghi a trovare le risorse necessarie a realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina. Altra vittoria di Fdi. Un risultato importante e fondamentale per avviare la realizzazione di un’infrastruttura strategica e decisiva per il Sud e l’Italia intera. Sul voto maggioranza allo sbando: i grillini hanno votato in ordine sparso, i renziani non hanno partecipato, Leu ha votato contro, il Pd è spaccato, le forze di centrodestra hanno detto sì. Uno spettacolo desolante.

Correlati