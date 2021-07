Roma, Giorgia Meloni incontra Confapi: Con Michetti vogliamo costruire amministrazione amica di chi fa impresa

Il futuro di Roma, le priorità per la Capitale e lo sviluppo del tessuto economico e produttivo della città: questi i temi al centro dell’incontro di questa mattina tra il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e CONFAPI Roma. All’incontro hanno partecipato il candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti e i rappresentanti territoriali di Confartigianato, Confcooperative, Confagricoltura, AGCI Lazio, Ordine dei Consulenti del lavoro, Ordine degli avvocati e Ordine dei farmacisti.

«Ringrazio il presidente di CONFAPI Roma Massimo Tabacchiera per questo confronto sui temi che toccano da vicino l’attività delle imprese e dei professionisti: mobilità, trasporti, efficienza e semplificazione della macchina amministrativa, appalti e trasparenza, sviluppo urbanistico. Purtroppo, la pandemia si è abbattuta con tutta la sua forza su Roma e ha colpito una città strangolata dalla burocrazia e ferma ormai da troppi anni per colpa di un’amministrazione inadeguata al suo ruolo. È ora di cambiare: Fratelli d’Italia e il centrodestra vogliono dare alla Capitale un’amministrazione amica di chi vuole fare impresa e aprire un’attività, capace di dare risposte immediate agli imprenditori e attrarre nuovi investimenti. Crediamo che Enrico Michetti possa essere la persona giusta per vincere questa sfida e ci auguriamo che i cittadini romani possano riporre in lui la loro fiducia», ha detto il presidente Meloni.

