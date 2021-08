Immigrazione, Meloni: Soluzione è bloccare le partenze con missione UE, il resto è furore ideologico (video)

“L’Italia dovrebbe andare in Europa e chiedere una missione europea che tratti con il governo libico, che porti a bloccare le partenze e ad aprire in Africa gli hotspot per valutare chi ha diritto ad essere rifugiato e chi no, che rimandi a casa chi non ne ha diritto e distribuisca i rifugiati nei Paesi dell’Ue. Questa rimane l’unica soluzione seria per affrontare il problema: tutto il resto è furore ideologico e in questi anni ne abbiamo visti i risultati”.

Lo dice all’agenzia Vista il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

“Il paradosso, è che mentre costringiamo gli italiani praticamente a non avere una vita sociale se non fanno il vaccino, poi arrivano migliaia di immigrati che si rifiutano di vaccinarsi o addirittura di farsi il tampone. È sempre l’utilizzo dei due pesi e due misure tipico della sinistra. E mentre noi continuiamo a far entrare decine di migliaia di immigrati, 30 mila dall’inizio di quest’anno, la Germania ha imposto all’Unione Europea di dare altri 3 miliardi alla Turchia di Erdogan per fermare quelli che arrivano dalla rotta balcanica”, conclude Meloni.





