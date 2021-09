Roma, Meloni: Bimbo picchiato dalla madre e obbligato a fare elemosina, mi auguro che questa signora paghi per i maltrattamenti inflitti

«“Mi picchiano con violenza. Da 4 anni. Ora basta prendeteli”. Con queste parole, un bimbo di 11 anni si è presentato davanti la caserma di San Basilio, a Roma, per denunciare le violenze che giornalmente subisce dalla madre e dai fratelli. Trattato al pari di uno schiavo: obbligato a rubare ferro e rame e a fare l’elemosina. E se si addormentava, erano botte. Una storia atroce, che riguarda troppi minori innocenti utilizzati dalle loro famiglie per portare soldi sporchi. Mi auguro che questa signora paghi duramente per i maltrattamenti inflitti a suo figlio e che il piccolo ora possa avere un futuro migliore».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in merito a un articolo pubblicato dal quotidiano “Leggo” in cui viene riportata la notizia di un bambino rom che, abusato dai suoi familiari, ha chiesto aiuto ai carabinieri.

